◇MLB ガーディアンズ4-3エンゼルス(日本時間15日、 プログレッシブ・フィールド)

エンゼルスの大谷翔平選手は、ガーディアンズとの試合に2番指名打者で出場。この日は「母の日」で大谷選手はピンク色のバッティンググローブとスパイクを身につけ登場しました。

大谷選手は9回の第4打席にタイムリーヒット。4打数1安打1打点をマークしました。

その中でも、物議を醸したのが、4回の第2打席。2ボール2ストライクからの6球目、際どい低めのボールに対し自信をもって見送るも、判定はストライク。大谷選手は審判に向けて驚いた様子を見せた後、首をひねりながらベンチに帰りました。

この判定に「AI導入はよ」「大谷さんが判定に首振るの珍しいよね」「If Shohei says it's not a strike,it's not a strike. (翔平がストライクでないと言えば、それはストライクではない)」などSNSでは様々な意見が飛び交っています。