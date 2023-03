Twitterを買収してCEOに就任したイーロン・マスク氏が、Twitterの「おすすめ」タブに表示されるアカウントは、認証済みバッジを取得したアカウントのみになると発表しました。これに合わせて、投票機能も認証済みアカウントのみが投票可能になるとアナウンスされています。

Elon Musk says Twitter’s For You page will only recommend verified accounts - The Verge

https://www.theverge.com/2023/3/27/23659351/elon-musk-twitter-for-you-verified-accounts-polls

Celebs balk at paying for Twitter's blue checks

https://www.fastcompany.com/90872167/celebrities-pushing-back-against-paying-for-blue-checks

2023年3月28日、イーロン・マスク氏が自身のTwitterアカウントで「4月15日以降、認証済みアカウントのみがおすすめに表示されるようになります。これは高度なAIボットの群れに対する唯一の現実的な手段です。そうでなければ絶望的な負け戦です。投票機能でも同じ理由で認証済みアカウントが必要となります」とツイートし、「おすすめ」に表示されるアカウントおよび投票に回答できるアカウントを、「認証済みバッジ取得アカウント」のみに制限すると発表しました。

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023