ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤¿¡×¡¡»øJ¸åÇÚ¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤¡¢°ìÌä°ìÅú
½à·è¾¡¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¡¦¥á¥¥·¥³Àï¤Ë¸þ¤±¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Î¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿å¸¶°ìÊ¿ÄÌÌõ¤È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É·Ú¤á¤ÎÄ´À°¡£Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Æ±Î½¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¥ëÅê¼ê¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤¤¤è¤¤¤è½à·è¾¡¡£
¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Åê¼ê¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÂÇ¼Ô¤¬¤É¤ì¤À¤±³Ú¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡½¡½¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÂÎ¤Ï¡Ë½Å¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¿²¤Æ¡¢ÌÀÆü¥¹¥Ã¥¥ê·Þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡×
¡½¡½¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Æ±Î½¤Î¥µ¥ó¥É¥Ð¥ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¸ß¤¤¤Ë¡Øµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¤è¡Ù¡Ø¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ë¹Ô¤¯½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤È¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½Æ±Î½¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï³Ú¤·¤ß¤«¡£
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤«¤È¸À¤Ã¤Æ²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£½ÕÀè¤âºÇ¸å¤Ë¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±»ý¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥µ¥ó¥É¥Ð¥ë¤ÎÁÀ¤¤µå¤Ï¡£
¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¤â¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤É¤ó¤ÊÅê¼ê¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´Ö¹ç¤¤¤Ç¿¶¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È¡×
¡½¡½»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂÇ¼Ô¿Ø¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ç¤í¤Á¤ç¤í¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÌÀÆüÁ´ÂÎ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¹¶¤áÊý¤ò¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
WBC·è¾¡¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤«¡ÖÃæ·Ñ¤®¤Ç¤¤¤¯½àÈ÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤·¤¿¤¤¡×
¡½¡½º£²ó¤ÎWBC¤òº£¸å¤Ø¤É¤¦¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¡£
¡Ö³Î¼Â¤Ë¤½¤ÎÂç²ñ¤Ï¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸¢°Ò¤¢¤ëÂç²ñ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÓÃæ¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ç¤¤ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¹ñ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¢¤È¤Ï¾¡¤Ä¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤À¤±¤«¤Ê¤È¡×
¡½¡½ÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤¬¹¤Þ¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÂæÏÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«´Ú¹ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢º£²ó¤ÏÍ½Áª¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡¢¤È¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤¢¤È2»î¹ç¡£µ¤»ý¤Á¤Î¹â¤Ö¤ê¤Ï¡£
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÌÀÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÁ°Æü¤È¤«¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÌÀÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Þ¥¤¥¢¥ß¼«ÂÎ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡£ÊÑ¤Ë¹Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤ß¤ó¤ÊÎ×¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Åê¼ê¤È¤·¤Æ1¡ó¤Ç¤âÅê¤²¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀèÈ¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ç¤¤¤¯½àÈ÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤ÏÂÎÄ´¤È¤ÎÁêÃÌ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËµåÃÄ¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÈµöÍÆ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤¿¤¤¡×
¡½¡½·è¾¡¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¡£
¡Ö·è¾¡¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÀÆü¤ÏÃæÅª¤Ë¤â¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¤Ä¤¤¤È¤¤¤¦¤«½½Ê¬¤ËÅê¤²¤ëÅê¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡£ÌÀÆü¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯·×»»ÄÌ¤ê¤¤¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»³ËÜÍ³¿¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤é¤È¿©»ö²ñ¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½º£Æü¤ÏÎ¢¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Öº£Æü¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÊý¤ÎÄ´À°¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½ºòÆü¤ÏÂ¼¾å¡¢»³ËÜ¡¢µÜ¾ë¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤È¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£
¡ÖºòÆü¤ÏÍ³¿¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖºòÆü¤ÏÊÆ¹ñÀï¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÊÆ¹ñÂÐ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡×
¡½¡½²ñ·×¤ÏÇ¯ÎðÅª¤ËÂçÃ«¼«¿È¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×
¡½¡½µÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¤â¸«¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦µ¢¤ëÀ£Á°¤Ç¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤¬Áû¤¤¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¤¾¤È´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¾éÃÌ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÜÅö¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½»þº¹¥Ü¥±¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡£
¡Ö100¡Ê¡ó¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸·¤·¤¤ÆüÄø¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë