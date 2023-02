がんを患った愛犬を「これ以上苦しませたくない」と考え安楽死という苦渋の決断をした飼い主が、愛犬との最後の散歩を賑やかなものにするためSNSで一緒に遊んでくれる人を呼びかけた。予定日は月曜日と平日だったが大勢の飼い主とともに30匹以上の犬が集まり、愛犬は思う存分ボールを追いかけてたくさんの犬と遊び、数時間後に息を引き取ったという。英ニュースメディア『Metro』などが伝えている。

英キングストン・アポン・ハルに住むサラ・キースさん(Sarah Keith、44)の愛犬でボーダーコリーの“エラ(Ella)”は、もともと牧羊犬として農家で飼われていた。しかしエラは牧羊犬には向いていない性格だったため、農家はエラを誰かに譲ろうとしていた。サラさんはかつて「英国王立動物虐待防止協会(The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals)」で働いていたことがあり、エラを見て屋外の犬小屋で過ごすよりも室内で飼うのに向いていることに気付き、エラを飼うことを決めたサラさんは今の家に引っ越した翌日にエラを迎え入れた。その後、エラの書類を確認してみると、エラを迎えた日がエラの1歳の誕生日だったことが分かった。

それから10年以上という年月をともに過ごしてきたエラは今月3日、口腔がんを患っているという悲しい診断を受けた。延命治療の選択肢もあったがエラは12歳と高齢だったこともあり「別れが惜しいからといって、延命治療をして無闇に苦しませることはしたくない」と考えたサラさんは、非常に難しい決断だったがエラを安楽死させることに決めた。

安楽死を今月6日の夕方に定めたサラさんは、最後にエラをお気に入りの場所であるフレイスソープ・ビーチに連れて行くことにした。エラはもともと走るのが大好きだったが最近は関節炎の悪化を防ぐため走りを制限されていたそうで、最後に思い切り走り回れるようにと目的地を決めた。エラの近況をFacebookで報告したサラさんは、最後のお出かけを賑やかなものにするため、他の犬と一緒に走るのが大好きなエラと一緒に遊んでくれる犬を募集した。

「フレイスソープ・ビーチで12時から」と投稿に記載したサラさんだったが、その日は月曜日で平日だったため「知り合いが集まってくれる程度かな」と思っていた。だがこの投稿は多くの人にシェアされ、当日のビーチには約25人の飼い主とともに30匹以上の犬が集まってくれたのだ。

サラさんは「来てくれた人の中には会ったことのない人もいました。どんな人かは知りませんが、こうした機会に思いやりを見せてくれたことは本当に素敵なことだと思います」と予想外に多くの人が犬を連れて集まってくれたことに感激していた。

長い間、一緒に過ごしてきた愛犬との別れの日だったが、サラさんは笑顔でエラを見送るため涙を見せず気丈に振舞っていたという。それでも「誰かがハグをしてくれた時だけは泣いてしまいました」と涙を抑えきれなかった瞬間があったとサラさんは明かしている。また手縫いの思い出の品をくれた女性もいたそうで、多くの人がこれからエラを失うサラさんの心の痛みに寄り添った。

集まってくれた犬の中にはエラと同じボーダーコリーもいて、エラはたくさんの犬と一緒に1つのボールを追いかけて楽しんでいた。気持ちの良い青い空の下でこれまで全力で走れなかった分を味わうかのように思う存分走り回ったエラは、この数時間後に息を引き取った。サラさんは「今まで多くの犬を飼ってきましたがエラは最高の犬でした」と溢れる思いを胸に笑顔でエラを見送ったそうだ。

ちなみに過去には、白血病の愛犬を手押し車に乗せて最後の山登りへ向かった男性が多くの人の手を借りて頂上へたどり着くことができたというストーリーが人々の涙を誘っていた。

