寒い日のご馳走！ この冬食べたい個性派「鍋」5選

定番の火鍋から、じゃっぱ鍋、鉄鍋炖などあまり聞き慣れないものまで、寒い中で毎日がんばっている今食べたいお鍋を紹介します。体の中から温まりたい方はぜひ!

温かさとおいしさにほっとするお鍋

10年に一度と言われる寒波が訪れたこの冬。食べ物でも温まりたくなりますよね。四川料理の火鍋や、羊肉、白子を味わえるものなどバラエティに富んだお鍋を厳選しました。

1. 6種類から選べる3色の「火鍋」

四川料理 花重

本物の四川の味を日本に知らしめた食の伝道師・趙楊氏の味を受け継ぐ期待の一軒が、2022年2月、東京・大塚にオープン。火鍋ファンの期待に応えた火鍋コースは、2色と3色の2種類。2色は「麻辣湯」「白湯」「酸菜魚湯」「アガリスクと珍菌湯」の4種のスープから選べて9,000円。3色は、2色の4種に加えて「老酒と地鶏の清湯スープ」「季節限定スープ」の2種が入った6種類から好みを選んで12,000円。どちらにも前菜と担々麺、デザートが付いてきます。

テーブルを埋め尽くすほどの鍋の具が次々に登場。種類が多いだけではなく、豚は鹿児島産黒豚のバラ肉と肩ロース、牛は埼玉産深谷牛の腿肉や肩ロースに鶏肉は鳥取産大山鶏の腿肉と食材も吟味。魚介や野菜も、埼玉の大宮市場から、毎日新鮮なものを仕入れています。名店譲りの味で温まってみては?

2. 陸奥湾の真鱈を使用した「鱈のじゃっぱ鍋」

加瀬政 (かせまさ)

肉厚の身や白子も含めて真鱈の魅力を丸ごと表現する巣鴨名物「鱈のじゃっぱ鍋」。この「鱈のじゃっぱ鍋」を楽しめるコースは1人前で7,260円です。使用するのは、その日の朝に青森で一本釣りされた雄の真鱈。網で捕獲したものより水揚げまでのストレスが少なく、そのベストな状態のまま空輸されて夕方には店に届きます。青森で漁師を取りまとめる仲買人と、35年前から関係を築いてきたからこそ出せる最上級の品です。

3. 栄養満点の「酸菜と羊肉の鍋」

月居 赤坂

「月居 赤坂」では、秋から冬にかけて酸菜(発酵させた白菜)を使った「酸菜と羊肉の鍋」が提供されることがあります。2週間程度発酵させた発酵白菜を炒めて紹興酒を加え、鶏と豚のガラから取る毛湯(マオタン)スープと、別で2〜3時間炊いておいた羊のスペアリブ(骨付きバラ肉)を加え、強火で30分ほど煮込みます。最後に唐辛子やネギを振りかけて完成。

酸菜は毛湯スープなどと煮込むことで酸味の角が取れ、白菜のうま味を伴う酸っぱさが、どこか野性味を感じる羊の脂を印象深い後味へと変えてくれます。素材のうま味と栄養が溶け出した滋養豊富なスープは、コショウもたっぷり使用しているからか、体の芯からポカポカと温まります。

4. 異国の鍋料理をヒントに生まれた「ラーの辛味」

肉鍋 しゃぶしゃぶ 029番地

濃厚な色合いのスープが印象的な「ラーの辛味」(1人前2,180円)。メインの具材は和牛の前脚の付け根周辺の希少部位「ブリスケ」です。鮮やかな紅色に美しくサシが入った見た目だけでも食欲をそそります。ほかには大量のパクチー、モヤシ、エリンギ、マッシュルーム、そして季節の葉物野菜などボリューム満点です。

具材を食べ終わったら、残りのスープで〆の一品を楽しみたい。別途料金の〆の食材は、麺はサリ麺のほか、沖縄そば、うどん。ご飯は雑炊、カレーチーズリゾット、トマトリゾットがチョイス可能です。

5. 中国東北地方の鍋料理「鉄鍋炖」

盛興順鉄鍋飩

東京や大阪、神戸にも展開している「盛興順」で食べられるのは、中国東北地方の鍋料理、鉄鍋炖(テツナベドン)。テーブルが巨大な石鍋になっており、そこにトウモロコシやジャガイモ、ニンジンといった野菜、春雨、肉(スペアリブや鶏肉、牛肉などから選ぶ)を入れ、蓋をして蒸し煮にします。

さらに鍋の内側にトウモロコシのパン生地を貼り付け、一緒に蒸し焼きにします。蓋を取ると香辛料が利いた麻辣タレが具材に染み込み、肉もほろっほろに柔らか。トウモロコシパンにタレを付けながら食べます。とにかく量が多いので、3〜4人で食べるのがおすすめです。

