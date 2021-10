俳優の小栗旬が主演を務めるTBS系日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』(毎週日曜 後9:00)。動画配信サービス「Paravi」にて本編終了後に配信されているオリジナルストーリー「最愛のひと〜The other side of 日本沈没〜」の追加キャストとして、ファイルーズあい、曽田陵介が発表された。

今作でW主演を務めるのは、ドラマ初主演を飾る乃木坂46の与田祐希と、Paraviオリジナル作品の初主演を飾る板垣瑞生。日本に迫る未曾有の危機の中で運命的に出会い、恋に落ちた1組の男女が、日本沈没までの限られた時間の中で起こるどんな困難にも立ち向かい、愛を貫く究極のラブストーリーを描く。

結城純太(福山康平)が自作の曲を売り込む音楽プロデューサー・東条凛香役を声優・ファイルーズあいが演じ、ドラマ初出演を飾る。さらに奇跡(板垣瑞生)が務める病院の看護師役に曽田陵介が起用された。

■以下、コメント

<ファイルーズあい>

音楽プロデューサーの凛香を演じさせていただきます、声優のファイルーズあいです! 日本沈没という大きな危機に直面した若者たちが、葛藤しつつも支え合っていく姿が本当に美しく描かれているので、胸が揺さぶられました。私も今回は声優ではなく、俳優として新しい芝居のアプローチを試みましたので、ぜひ見ていただけるとうれしいです!

<曽田陵介>今回、Paraviオリジナルストーリー『最愛の人〜The other side of 日本沈没〜』に看護師役でゲスト出演させていただきます曽田陵介です。看護師の役も、看護師の衣装を着させていただいたのも初めてだったのですごく新鮮でした。『最愛の人〜The other side of 日本沈没〜』は、国家の危機が迫る中、お互いを信じ合う1組の男女のラブストーリーとなっています。僕が演じる看護師がどこで登場するのかも含めてぜひご覧ください!