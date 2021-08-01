¡Ö²Æ¤Ë»ÖË¾¹»¤ò²¼¤²¤ë¼õ¸³À¸¤Ï¡¢Åß¤ËÉ¬¤º¸å²ù¤¹¤ë¡×¤ÈÅìÂçÀ¸¤¬ÃÇ¸À¤¹¤ëÍýÍ³
¡½¡ÎÉÏº¤ÅìÂçÀ¸¡¦ÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¡Ï¡½
¡¡¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤ÎÉÛ»ÜÀîÅ·ÇÏ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸À¸³è¤ÎËµ¤é¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼õ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Ê¤¼¡Ö²Æ¤Ï¼õ¸³¤ÎÅ·²¦»³¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡¡³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Æ¤Ï¼õ¸³¤ÎÅ·²¦»³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡
¡¡¤³¤ì¤Ï²ÆµÙ¤ß¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤¿¿Í¤Ï¼õ¸³¤ÇÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ê¤É¤â¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯¤·¤Æ¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÆµÙ¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½Ìò¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¡Ö³Ø¹»¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ¹´üµÙ¤ß¡×¡£¤À¤«¤é¡¢Âç¤¤¯º¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê²ÆµÙ¤ß¤«¤é½©¡¢Åß¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î¼õ¸³À¸¤Ï¹ç³Ê¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Íî¤È¤··ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö»ÖË¾¹»¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤è¤¦¡×¤ÏÀäÂÐ¤ËNG
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¤«¤é¼õ¸³À¸ËÜ¿Í¤Ë¡Ö¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¡¢µÕ¤ËÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤½¤ÎÍî¤È¤··ê¤È¤Ï¡Ö»ÖË¾¹»¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤è¤¦¡×¤È¼õ¸³À¸ËÜ¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²æ¤¬»Ò¤¬¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤È¤·¤Æ¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¡¢µÕ¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÂ¤òÂç¤¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¡¡º£Æü¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ»ÖË¾¹»¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÍýÍ³1¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤ë¡×
¡¡¤Þ¤º¡¢°ìÈÖÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¡×¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤Î¡Ö¤½¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÙ¶¯¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢Âè°ì»ÖË¾¹»¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¤³¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÂç³Ø(¹â¹»)¤òÂè°ì»ÖË¾¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¹Ô¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ëµ¤½Å»ë¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹¤¤¼õ¸³ÀïÁè¤òÁö¤êÈ´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÀä¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±Í¥½¨¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸½»þÅÀ¤Ç¡ÖÀäË¾Åª¡×¤Ç¤âÄü¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¼ÂºÝ¡¢ËÍ¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¡Ö¹Ô¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤È¤»¤º¡¢¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÇÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Î³ØÎÏ¤Ç¤ÏÀäË¾Åª¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÅìÂç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶¯¤¯»×¤¤¡¢ÅìÂç¤òÂè°ì»ÖË¾¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎËÍ¤Î³ØÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸½Ìò¹ç³Ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯Âè°ì»ÖË¾¤ÏÁá·Ä¤«MARCH¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Áá·Ä¤äMARCH¤è¤ê¤â¡ÖÅìÂç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅìÂç¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿É¤¯Ä¹¤¤¼õ¸³ÊÙ¶¯¤â¤ä¤ëµ¤¤òÀä¤ä¤µ¤º¤ËÁö¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼õ¸³¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ìÌëÄÒ¤±¤Ê¤é¤Ì¡Ø°ìÇ¯ÄÒ¤±¡Ù¤ÇÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¶ì¤·¤¤¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â£±ÉÃ¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Öº£¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁÀ¤¨¤ë³Ø¹»¤«¡×¤ÇÂè°ì»ÖË¾¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡ÍýÍ³2¡Ö¼õ¸³ÂÐºö¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡2¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö»ÖË¾¹»¤ÎÂÐºö¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆÃ¤Ë²Æ°Ê¹ß¡¢½©¡¢Åß¤È¼õ¸³ËÜÈÖ¤¬¶á¤Å¤±¤Ð¶á¤Å¤¯¤Û¤É¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¤É¤ó¤Ê³Ø¹»¤Ç¤â¡¢Æþ»îÌäÂê¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¯¥»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅìÂç¤Î±Ñ¸ì¤Ï»î¸³³«»Ï45Ê¬·Ð²á»þÅÀ¤Ç30Ê¬¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËèÇ¯É¬¤º¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤Ã¤¿½çÈÖ¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿·Á¼°¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£