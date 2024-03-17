―［貧困東大生・布施川天馬］― ◆努力できる環境という“運”みなさんは、平成31年度の東大入学式で上野千鶴子先生が読まれた祝辞をご存じでしょうか？要約すると「東大に合格した自分は、努力でこの勝利を勝ち取ったと考えているかもしれないが、それは間違いで、努力できる環境にいた自分の運がよかっただけだ」というものでした。東大に合格するためには、運が必要です。「受験をもう一度やり直したら、合格者の下位4分