昨今、ホテルはオートロック式が主流だ。部屋の鍵を忘れて閉め出された経験のある人も少なくないだろう。このたび、「窓」から部屋に侵入しようとして、命を落とした人がいる。

アメリカ・フロリダ州のホテルで、部屋に鍵を忘れて閉め出された女性が、窓に挟まって死亡した状態で発見されたと、海外ニュースサイト『New York Post』『Daily Mail』などが4月1日までに報じた。

記事によると、3月18日午前7時半頃、「女性が窓に挟まっている」と同州のリゾートホテルから救急隊に緊急通報が入ったという。駆け付けた救急隊と警察は、ホテル部屋の浴室の窓に挟まっている女性を発見。女性は意識がなく、その場で死亡が確認された。死因は窒息死だという。

警察の発表によると、女性はメリーランド州在住の22歳女性で、休暇でフロリダ州を訪れていた。女性は3月初め頃から、同リゾートホテルに滞在、平屋建ての客室に宿泊していたという。

警察の調べでは、女性は外出時、部屋の鍵を忘れて閉め出されたため、部屋の裏に回り、浴室窓から侵入しようとした模様。女性は、高さや大きさは不明だが、浴室の窓に頭から突っ込んだ。しかし、何らかの理由で、引き窓が落ちてきて首付近を圧迫、窒息したとみられている。本件に事件性はなく、事故として処理される見込みだという。

このニュースが世界に広がると、ネット上では、「部屋の鍵を忘れたら、ホテルのフロントへ行けば、すぐに対処してくれるのに」「フロントに行くのが面倒だったのでは? 手間よりもリスクを取った結果だ」「どうせ酔っぱらって正常な判断ができなかったのだろう」「コントみたいな死に方。恥ずかしい」「若いうちはどんなことにも挑戦すべきだが、バカなことはするな」「窓が壊れていたのかも。女性は運が悪かった」など様々な声が上がった。

海外には、鍵を忘れて部屋に侵入しようとした結果、命を落とした人が他にもいる。

スペイン・マヨルカ島のアパートで、部屋から閉め出された女性が、ベランダ越しに自分の部屋に侵入しようとして転落死したと海外ニュースサイト『BBC』『Daily Mail』などが2018年4月27日までに報じた。

記事によると同日の午前10時頃、マヨルカ島のアパート敷地内に倒れている女性を通行人が発見、警察に通報。すぐに警察が駆け付け心肺蘇生措置を施したものの、女性は死亡した。女性はアパートのベランダから転落した様子であった。警察によると、亡くなった女性は、同アパート7階に住む当時19歳のイギリス人女性と判明。女性が島に来たのは約1カ月前で、アパート近くのリゾートホテルのバーで働いていたという。

スペイン警察の発表では、女性は仕事を終えて、住まいの7階部屋に戻ろうとしたが、部屋の鍵を紛失または鍵を忘れたため、部屋に入れず。女性は、隣に住む友人の部屋に入れてもらい、ベランダから自分の部屋のベランダに侵入を試みたが、誤って転落したとみられている。スペイン警察は、本件に事件性はないとして、イギリス警察と連携しながら、さらなる捜査を進めるという。

ホテルやアパートの部屋から閉め出されてしまった場合、玄関以外の入り口から無理やり入ろうとするのは、命の危険を伴うようだ。やめた方が良いだろう。記事内の引用について

