¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ç¤â¤ªÃÄ»Ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¤Í¤¸¤Ã¤Æ¤È¤á¤ì¤ÐÊø¤ì¤Ê¤¤♡Ä¶¥«¥ó¥¿¥ó¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸
¤³¤Îµ»ö¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö5¡Á10Ê¬
¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ç¤â¤ªÃÄ»Ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¤Í¤¸¤Ã¤Æ¤È¤á¤ì¤ÐÊø¤ì¤Ê¤¤♡Ä¶¥«¥ó¥¿¥ó¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸
¡¡¡¾å¤«¤é¼Ð¤á¤Ë¹¤¯¤È¤ê¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥´¥à¤Ç¤ªÃÄ»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤ÎÈ±¤ò¤È¤ê¡¢¤Õ¤Á¤ÎÈ±¤ò»Ä¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÎÈ±¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ä¤¹¤¤Êý¡¢Ã»¤¤È±¤¬Èô¤Ó½Ð¤Æ¤¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¥ß¥ë¥¯·Ï¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ä¥é¥¤¥È¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÈ±¤ò¡¢¤ªÃÄ»ÒÂ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Í¤¸¤Ã¤Æ¥¢¥á¥Ô¥ó¤Ç¤È¤á¤Þ¤¹¡£¡ÊÃ»¤¤È±¤ò¤æ¤ë¤¯åºÎï¤Ë¤È¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¤¸¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥á¥Ô¥ó¤Ç¤È¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¥¢¥á¥Ô¥ó¤Ï2¤Ä»È¤Ã¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡ª¡Ë
£¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÈ±¤â¡¢º¸Â¦¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤ªÃÄ»ÒÂ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¤¸¤Ã¤Æ¥¢¥á¥Ô¥ó¤Ç¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¤¡¡»Ä¤Ã¤Æ¤ë¶ßÂ¤ÎÈ±¤ò¤Í¤¸¤Ã¤Æ¤ªÃÄ»Ò¤Î²£¤¢¤¿¤ê¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¥¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¤Û¤°¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Û¤°¤¹»þ¤Ï²£¤Î¤Í¤¸¤Ã¤¿È±¡¢¤ªÃÄ»Ò¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤½¤ì¤¾¤ìÊ¬¤±¤Æ¤Û¤°¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ä¤ë¤ÈåºÎï¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¥Ë¥Ã¥È¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ëº£¤Î»þµ¨¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡¢Êø¤ì¤Ë¤¯¤¤¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ËÀ§Èó°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£