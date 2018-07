◆ポケットモンスターのブライダルジュエリーでプロポーズ!身体中に電気が走る、運命的な出会い。駆け抜けるピカチュウを婚約指輪・結婚指輪に

身体中に電気が走る、運命的な出会い。これから始まる新しい人生のスタートを「ピカチュウ」が祝福してくれているような婚約指輪と、駆け抜ける「ピカチュウ」をモチーフにした結婚指輪。女性用の指輪に留められたダイヤモンドが、大人の上品さをプラスしています。









■【ポケモン】ピカチュウ でんきモチーフリング

メレダイヤモンドを抱えた“ピカチュウ”が微笑む、愛らしさあふれるデザイン。



手元を見つめるたびハッピーな気分に。中央のダイヤモンドを留める6本の爪のうち、1本がでんきのモチーフになっているのもポイント。華奢なウェーブラインの指輪は、指を長く綺麗に見せてくれます。結婚指輪「ピカチュウ でんきモチーフペアリング」と重ねて、セットリングとして身に着けても素敵です。



▼素材・価格

プラチナ950×K18イエローゴールド 税込135,000円K18ホワイトゴールド×K18イエローゴールド 税込128,000円※中石代別途



■【ポケモン】ピカチュウ でんきモチーフペアリング

指を長く綺麗に見せてくれる、緩やかなウェーブラインの指輪。



ぷっくりとした“ピカチュウ”のモチーフは、思わず撫でたくなるほどの可愛さ。さり気なくも“ピカチュウ”感たっぷりな指輪は、日常的に身に着けるのにぴったり。ペアリングとしてもおすすめです。



▼(女性用)素材・価格

プラチナ950×K18イエローゴールド115,000円K18ホワイトゴールド×K18イエローゴールド109,000円

▼(男性用)素材・価格

プラチナ950×K18イエローゴールド115,000円K18ホワイトゴールド×K18イエローゴールド109,000円

◆モンスターボールアクセサリーケースをリニューアル!











好評により完売していた「モンスターボールアクセサリーケース」をリニューアルし、7月27日(金)より発売します。ボール内部のクッション材や外箱の仕様を変更し、更にグレードアップしました。ポケモンをゲットする道具、モンスターボールをモチーフにした、つややかな木製の高級感あふれるアクセサリーケース。



こだわりの日本製。素材選びから一切妥協することなく、ハンドメイドにより再現度高く仕上げられています。大切なポケモンジュエリーの保管はもちろん、記念日やプロポーズなど特別な日の贈り物にもぴったり。TVアニメ「ポケットモンスター サン&ムーン」の、ククイ博士のプロポーズシーンも再現できちゃう?ハイクオリティなアクセサリーケースです。



▼価格

税込12,960円素材:ケース本体 木製

外装箱 胴口シャンタン(レーヨン100%)



■販売店(12:00販売開始)

取扱店舗:ユートレジャーオンラインショップ

https://www.u-treasure-onlineshop.jp/



●ユートレジャー新宿店

〒160-0023東京都新宿区西新宿3-1-3 西新宿小出ビル2F

11:00〜19:00、水曜日・木曜日定休(祝日は営業)

03-6304-5260



●ケイウノ オーダーメイドサロン名鉄店(名古屋)

〒450-8505愛知県名古屋市中村区名駅1丁目2-1 名鉄百貨店本店本館1F

10:00〜20:00、無休(名鉄百貨店に準ずる)

052-585-7688



◆7月27日(金)〜8月31日(金)ユートレジャー ポケモンジュエリーフェア開催!成約特典でイーブイ&フレンズジュエリークロスをプレゼント

新作「ピカチュウ」の婚約指輪、結婚指輪をはじめ、イーブイ、エーフィ&ブラッキー、ミュウなどのブライダルリング、ネックレス、ピアスなどポケモンジュエリーが勢ぞろいします。また、ピカチュウ、イーブイ、ヒトカゲ、フシギダネ、ゼニガメなど61種類の中から好みのマークを選んで指輪の内側に刻印することができます。



※有料。リングデザインにより刻印できるマークが異なります。期間中、ポケモンジュエリー1製品購入につき、現在販売中のイーブイ&フレンズジュエリークロス1枚をプレゼントします。



▼開催店舗

ユートレジャー新宿店、ユートレジャーオンラインショップ



■ユートレジャー

大人のための本格的なキャラクタージュエリー、グッズなどを扱うブランド。キャラクターを忠実に再現するだけでなく、機能性と美しさを兼ね備え、細部までこだわった作品を生み出しています。“こっそり自慢できるキャラクタージュエリーを集めたい”“大人になっても遊び心のあるものをおしゃれに身に着けたい”そんなお客様の想いをカタチにします。



ユートレジャーは、ポケットモンスターに登場する「ピカチュウ」の「婚約指輪・結婚指輪」とリニューアルした「モンスターボール アクセサリー ケース」を、ユートレジャー新宿店、ケイウノ オーダーメイドサロン名鉄店(名古屋)、ユートレジャーオンラインショップにて、7月27日(金)から販売開始します。以下、リリースより引用(C)2014-2018 U-TREASURE All Rights Reserved.(C)2018 Pokemon. (C)1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.