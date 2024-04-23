グランド ハイアット 東京では、「ポケットモンスター」の睡眠ゲームアプリ「ポケモンスリープ」とのコラボレーションによる宿泊プランを、2024年7月1日(月)から9月1日(日)までの宿泊期間で販売する。グランド ハイアット 東京×「ポケモンスリープ」のコラボ宿泊プラン「ポケモンスリープ」スイートルーム ステイ1日1室限定となる「ポケモンスリープ」スイートルーム ステイは、アプリに登場する「ワカクサ本島」を表現した広さ12