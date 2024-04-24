「文春砲」宮沢博行議員が涙の謝罪…妻子ある身で当時28歳女性と同棲かテレ朝news

「文春砲」宮沢博行議員が涙の謝罪…妻子ある身で当時28歳女性と同棲か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 辞職願を提出した宮沢博行衆議院議員を巡る、週刊文春電子版の報道
  • 妻子ある身で、コロナ禍に当時28歳女性との同棲生活を始めていたそう
  • 23日、地元関係者には泣きながら「週刊誌に記事が出る」と話していたという
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