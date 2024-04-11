結婚式はお世話になったみんなに見てもらいたい、大切な晴れ舞台。どうせなら自分が大好きな「あの子たち」にも来てほしい！そんな願いをかなえた人の披露宴が「こんなの理想すぎるでしょ！」、「アイデア素敵すぎる！」と共感を呼んでいる。 【写真】約5年かけて集めたという「ピカチュウ専用ルーム」 総額はなんと800万円 話題になっているのは、りこさん（@rico_pika025）が４日に自身のＸ（旧ツイッター）で