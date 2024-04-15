「もう私は終わりだ」銀行詐欺の罪で訴追されたドジャース大谷翔平の元通訳・水原一平氏。事件が明るみに出ることを悟ると、胴元であるマシュー・ボウヤー氏にそうメッセージを送ったという。日米球界を巻き込んだ水原容疑者の違法賭博＆不正送金問題は、4月11日、捜査当局の記者会見で全容が判明した。出席した国土安全保障省マーティン・エストラーダ連邦検事は大谷が自らの口座からブックメーカーのへの送金を承認した証拠はな