01.

必要以上にべったりな人

02.

外見は最高なのに

中身が薄っぺらい

03.

「形」にこだわる男

04.

「やんちゃ」がすぎる人

05.

束縛が強い人

06.

ジェットコースター並みに

感情の起伏が激しい人

07.

視野が狭くて

「自分」のことばかり

Licensed material used with permission by Elite Daily