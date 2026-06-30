記事ポイント五島近海産「矢堅目の塩」使用の夏限定スイーツ5品が6月23日全国発売アルフォート・エリーゼ・トリュフなど定番菓子に塩とバターの風味量販店・ドラッグストア・一部コンビニで購入可能 ブルボンが、長崎県五島近海の海水で作られた「矢堅目の塩」を練り込んだ”夏の塩スイーツフェア”商品5品を、2026年6月23日（火）に期間限定で全国発売しました。塩味の後にまろやかさが広がる「矢堅目の塩」を使い、甘さを引