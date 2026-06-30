塩がチョコを引き締める夏限定5品！ ブルボン"夏の塩スイーツフェア"

記事ポイント 五島近海産「矢堅目の塩」使用の夏限定スイーツ5品が6月23日全国発売アルフォート・エリーゼ・トリュフなど定番菓子に塩とバターの風味量販店・ドラッグストア・一部コンビニで購入可能 五島近海産「矢堅目の塩」使用の夏限定スイーツ5品が6月23日全国発売アルフォート・エリーゼ・トリュフなど定番菓子に塩とバターの風味量販店・ドラッグストア・一部コンビニで購入可能

ブルボンが、長崎県五島近海の海水で作られた「矢堅目の塩」を練り込んだ”夏の塩スイーツフェア”商品5品を、2026年6月23日（火）に期間限定で全国発売しました。

塩味の後にまろやかさが広がる「矢堅目の塩」を使い、甘さを引き立てながらすっきりとした後味に仕上げた、この時期だけのラインナップです。

ブルボン”夏の塩スイーツフェア”

発売日：2026年6月23日（火）全国発売販売チャネル（予定）：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス

ブルボンは1924年に新潟県柏崎市で創業した菓子メーカーで、アルフォート・エリーゼ・ルマンドなど多くのロングセラー商品を持ちます。

今回の”夏の塩スイーツフェア”は、その定番菓子に夏向けの塩アレンジを加えた期間限定シリーズです。

全5品に共通して使われる「矢堅目の塩」は、長崎県五島近海の海水だけを原料に、一切の添加剤を加えず蒸発法で水分を除いて海水中の塩類を結晶化させる、古代からの製法で生み出されています。

塩がきかせることで甘味がより際立ち、すっきりとした後口が夏の暑い時期にも食べやすい味わいに仕上がっています。

「アルフォート塩バター」

商品名：アルフォート塩バター内容量：126g（個装紙込み）賞味期限：9カ月販売チャネル：一部コンビニエンスストアでも取り扱いあり

ビスケットとチョコレートに「矢堅目の塩」を練り込んだアルフォートです。

香ばしいビスケットにはフランス産の発酵バターを加え、コクのある味わいに仕上げています。

塩味が甘味を引き立てながらも、さっぱりとした後口が楽しめます。

「アルフォートミニチョコレート塩バター」

商品名：アルフォートミニチョコレート塩バター内容量：12個賞味期限：9カ月販売チャネル：コンビニエンスストア

発酵バターを練り込んで焼き上げたビスケットと、塩味のきいたさわやかなチョコレートを組み合わせた一品です。

バターのコクにすっきりとした塩の味わいが重なり、心地よい口当たりが広がります。

ひとくちサイズのミニタイプで、少しずつ楽しめます。

「ミニ濃厚チョコブラウニー塩ミルク」

商品名：ミニ濃厚チョコブラウニー塩ミルク内容量：106g（個装紙込み）賞味期限：6カ月販売チャネル：一部コンビニエンスストアでも取り扱いあり

チョコレートのおいしさがぎゅっとつまったひとくちサイズのブラウニーです。

ブラウニー生地に「矢堅目の塩」を練り込んで焼き上げ、濃厚なチョコレートの甘さとコク深いミルクの味わいを塩が引き立てています。

ひとくちでずっしりとした食べ応えを感じられる大きさです。

「エリーゼ塩ミルク」

商品名：エリーゼ塩ミルク内容量：32本（2本×16袋）賞味期限：12カ月

サクッと軽い歯ざわりのウエハースで、塩をきかせたミルク風味のクリームを包んだエリーゼの塩ミルク味です。

塩でミルクの風味を際立たせつつ、スッキリとした後味に仕上がっています。

2本入り×16袋の個包装タイプで、手軽に分けて楽しめます。

「71g夏トリュフ塩ミルク」

商品名：71g夏トリュフ塩ミルク内容量：71g（個装紙込み）賞味期限：10カ月販売チャネル：コンビニエンスストア

塩のきいたミルク風味のクリームを閉じ込めたトリュフチョコレートです。

チョコレートの甘みをキリッとした塩の味わいが引き締め、夏でも食べやすい仕上がりになっています。

一粒ずつ個包装で、少しずつ楽しめます。

「矢堅目の塩」について

「矢堅目の塩」は、長崎県五島近海の海水だけを原料にした塩です。

一切の添加剤を加えず、蒸発法などで水分を除くことで海水中の塩類を結晶化させる古代からの製法で生み出されています。

十分な時間と手間をかけて作られ、塩味の後にまろやかさが広がる特徴があります。

この「矢堅目の塩」を使うことで、ただ塩辛いだけでなく、甘さを引き立てながらすっきりした味わいを実現しています。

5品はそれぞれ異なる食感と素材の組み合わせで、サクサクのビスケット・しっとりとしたブラウニー・軽やかなウエハース・なめらかなトリュフと、一粒ひとくちごとに違う塩スイーツの世界観を味わえます。

ブルボン”夏の塩スイーツフェア”の紹介でした。

よくある質問

Q. 5品はどこで購入できますか？

A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで購入できます。

「アルフォートミニチョコレート塩バター」「71g夏トリュフ塩ミルク」はコンビニエンスストアで、「アルフォート塩バター」「ミニ濃厚チョコブラウニー塩ミルク」は一部コンビニエンスストアでも取り扱いがあります。

Q. 「矢堅目の塩」とはどのような塩ですか？

A. 長崎県五島近海の海水だけを原料にした塩で、一切の添加剤を加えず蒸発法などで水分を除き、海水中の塩類を結晶化させる古代からの製法で作られています。

塩味の後にまろやかさが広がるのが特徴です。

Q. 販売期間はいつまでですか？

A. 期間限定での販売です。

販売終了時期は明示されていません。2026年6月23日（火）より全国で販売が始まっています。

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