NY株式29日（NY時間13:03）（日本時間02:03） ダウ平均52113.12（+237.01+0.46%） ナスダック25689.50（+391.88+1.55%） CME日経平均先物70555（大証終比：+775+1.10%） 欧州株式29日終値 英FT100 10484.22（-23.80-0.23%） 独DAX 24626.89（-44.33-0.18%） 仏CAC40 8367.33（-17.54-0.21%） 米国債利回り 2年債 4.111（+0.019） 10年債 4.376（+0.008） 30年債 4.858