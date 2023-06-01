ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２３７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間13:03）（日本時間02:03）
ダウ平均 52113.12（+237.01 +0.46%）
ナスダック 25689.50（+391.88 +1.55%）
CME日経平均先物 70555（大証終比：+775 +1.10%）
欧州株式29日終値
英FT100 10484.22（-23.80 -0.23%）
独DAX 24626.89（-44.33 -0.18%）
仏CAC40 8367.33（-17.54 -0.21%）
米国債利回り
2年債 4.111（+0.019）
10年債 4.376（+0.008）
30年債 4.858（-0.006）
期待インフレ率 2.225（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.006）
英 国 4.716（-0.015）
カナダ 3.382（-0.004）
豪 州 4.748（+0.030）
日 本 2.632（+0.027）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.75（+1.52 +2.20%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4040.70（-55.60 -1.36%）
ビットコイン（ドル）
59993.02（+421.05 +0.71%）
（円建・参考値）
971万5270円（+68185 +0.71%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 52113.12（+237.01 +0.46%）
ナスダック 25689.50（+391.88 +1.55%）
CME日経平均先物 70555（大証終比：+775 +1.10%）
欧州株式29日終値
英FT100 10484.22（-23.80 -0.23%）
独DAX 24626.89（-44.33 -0.18%）
仏CAC40 8367.33（-17.54 -0.21%）
米国債利回り
2年債 4.111（+0.019）
10年債 4.376（+0.008）
30年債 4.858（-0.006）
期待インフレ率 2.225（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.857（+0.006）
英 国 4.716（-0.015）
カナダ 3.382（-0.004）
豪 州 4.748（+0.030）
日 本 2.632（+0.027）
NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.75（+1.52 +2.20%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4040.70（-55.60 -1.36%）
ビットコイン（ドル）
59993.02（+421.05 +0.71%）
（円建・参考値）
971万5270円（+68185 +0.71%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ