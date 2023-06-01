NY株式29日（NY時間13:03）（日本時間02:03）
ダウ平均　　　52113.12（+237.01　+0.46%）
ナスダック　　　25689.50（+391.88　+1.55%）
CME日経平均先物　70555（大証終比：+775　+1.10%）

欧州株式29日終値
英FT100　 10484.22（-23.80　-0.23%）
独DAX　 24626.89（-44.33　-0.18%）
仏CAC40　 8367.33（-17.54　-0.21%）

米国債利回り
2年債　 　4.111（+0.019）
10年債　 　4.376（+0.008）
30年債　 　4.858（-0.006）
期待インフレ率　 　2.225（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.857（+0.006）
英　国　　4.716（-0.015）
カナダ　　3.382（-0.004）
豪　州　　4.748（+0.030）
日　本　　2.632（+0.027）

NY原油先物8 月限（WTI）
1バレル＝70.75（+1.52　+2.20%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4040.70（-55.60　-1.36%）

ビットコイン（ドル）
59993.02（+421.05　+0.71%）
（円建・参考値）
971万5270円（+68185　+0.71%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ