タレントの南明奈の投稿に、祝福の声が集まっている。南は２９日に自身のインスタグラムを更新し、「５月のお話ですが…《第１８回ベストマザー賞２０２６》のタレント部門を受賞しました」と報告。白とオレンジのワンピースで爽やかな笑顔を浮かべたショットをアップし、「毎日笑顔で元気に過ごす息子くん共に育児を頑張ってくれている優さん、育児とお仕事の両立のため支えてくれているスタッフさん、そして応援してくれ