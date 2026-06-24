【FIFAワールドカップ2026】パナマ代表 0−1 クロアチア代表（日本時間6月24日／トロント・スタジアム）【映像】まさかの「膝スラ失敗」（実際の様子）貴重な決勝点を決めたクロアチア代表のFWアンテ・ブディミルだったが、得点直後にはまさかのセレブレーション失敗。ファンからもツッコミが寄せられた。日本時間6月24日、FIFAワールドカップ2026のグループL第2節でクロアチア代表はパナマ代表と対戦。敗れればグループリーグ