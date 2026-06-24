大分県九重町で住宅1棟が巻き込まれる土砂崩れが発生し、下半身が埋まった状態の女性を救い出した男性2人に24日、警察から感謝状が贈られました。「当たり前のことをしただけ」と口をそろえる2人。しかし現場では、上から次々と土砂が降り注ぐ中、命がけの救助が行われていました。 【写真を見る】「上からどんどん土砂が…」突然裏山が崩落 「助けて」の声に現場に飛び込んだ住民2人下半身が埋まった女性をとっさの判断で救い