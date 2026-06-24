新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気VTuberグループ「にじさんじ」による特別番組『アベマでにじさんじ！初夏SP！スナックおはなばたけ』を６月25日（木）夜８時より、独占無料生放送する。 「にじさんじ」は、ANYCOLOR株式会社が運営するVTuber／バーチャルライバーグループ。個性豊かなライバーたちがYouTubeなどの動画配信プラットフォームを中心に活動しており、ゲーム実況や雑談配信、音楽活動、イベント出演