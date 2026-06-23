両備システムズは6月23日、北海道札幌市と官民連携事業として、生成AI、AIエージェントを活用した自治体の旅費事務を効率化する実証実験を2025年12月上旬〜2026年3月下旬に実施したと発表した。自治体の旅費事務は、自治体ごとに規程が異なるため、全国共通のシステムでは対応が難しいのが現状となっており、手作業による確認作業が残り、出張命令から行程作成・旅費計算・起案・承認(電子決裁)・精算までの多段階の承認フローが職