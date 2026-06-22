明治は6月10日、女子バレーボール日本代表の佐藤淑乃選手と、プロテインブランド「ザバス」を活用したカラダづくりを支援するサポート契約を4月1日付で締結したと発表した。契約に基づき、「ザバス」を中心とした同社商品の提供に加えて、プロテインをはじめとするスポーツ栄養サプリメントの摂取指導や、食事環境の確認・改善提案などを実施。カラダづくりと競技力向上を食と健康の分野から総合的に支援する。同選手は契約