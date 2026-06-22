明治 佐藤淑乃選手と契約 「ザバス」で競技力向上支援

明治は6月10日、女子バレーボール日本代表の佐藤淑乃選手と、プロテインブランド「ザバス」を活用したカラダづくりを支援するサポート契約を4月1日付で締結したと発表した。

契約に基づき、「ザバス」を中心とした同社商品の提供に加えて、プロテインをはじめとするスポーツ栄養サプリメントの摂取指導や、食事環境の確認・改善提案などを実施。カラダづくりと競技力向上を食と健康の分野から総合的に支援する。

同選手は契約にあたり、「『ザバス』と出会ったのは大学生の時で、『ザバス ホエイプロテイン100リッチショコラ味』を今も毎日欠かさず飲んでいる。筋力やジャンプ力の強化を『ザバス』とともに行い、世界で負けないパフォーマンスを発揮し続け、五輪でメダルを獲得したい」とコメントした。

明治は、管理栄養士による栄養指導や部活動向け栄養セミナー、各競技団体との連携によるトップアスリート支援などを展開しており、今後もスポーツ栄養の知見を生かしたサポートを強化していく考えだ。

「ザバス」は1980年発売のプロテインブランドで、トップアスリートから学生、ジュニア層まで幅広いスポーツパーソンのカラダづくりを支援している。

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