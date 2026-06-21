【1/1000 アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ】 6月26日 発売予定 価格：13,200円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「1/1000 アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ」のパッケージ画像を公開した。発売は6月26日を予定しており、価格は13,200円。 本製品は、映画「ヤマトよ永遠に REBEL3199」に登場する「アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ」を1/1000スケールでプラモデル化したもの。