【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月11日より始まる、テレビ朝日系ドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』撮影現場より、オフショットとクランクインコメントが届いた。 ■お互いをよく知るふたりならではの演技を見せた撮影 記念すべき撮影初日は、物語の舞台となる武宮家のセットから収録スタート。主人公・武宮夏輝を演じる深田竜生はスタッフから紹介されると、「よろしくお願いします！頑張ります！」