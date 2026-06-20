ACEes深田竜生が主演！メンバーの浮所飛貴と共演のドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』よりオフショットとクランクインコメント到着

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7月11日より始まる、テレビ朝日系ドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』撮影現場より、オフショットとクランクインコメントが届いた。

■お互いをよく知るふたりならではの演技を見せた撮影

記念すべき撮影初日は、物語の舞台となる武宮家のセットから収録スタート。主人公・武宮夏輝を演じる深田竜生はスタッフから紹介されると、「よろしくお願いします！ 頑張ります！」と元気いっぱいにあいさつし、現場は大きな拍手に包まれた。

その後、夏輝の家庭教師となる大学生・小早川蒼汰を演じる浮所飛貴もクランクイン。ドラマの共演は今回が初めてだが、普段から同じグループで活動しているふたり。お互いをよく知るふたりならではの、初日から息ぴったりの演技を見せて撮影は和やかでスムーズに進行した。

この日は夏輝の姉・莉緒役の田辺桃子、母・十和子役の羽田美智子、父・悟郎役の井上肇、そして愛犬・サモエドのロック（有楽）も合流し、武宮家メンバーが勢ぞろいした。家族キャストが揃ったことで現場は一気ににぎやかになり、まるで本物のファミリーのような、温かく和気あいあいとした雰囲気に包まれた。

また、人懐っこいロックが深田や浮所に甘えるたびに「かわいすぎる！」「癒やされる！」という声があちこちで上がり、スタジオ中に笑顔が溢れた。

『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』は、現在も快調に撮影進行中。同作は今後もまだまだ新キャストの発表が続く。続報を楽しみに待とう。

■深田竜生（武宮夏輝・役）コメント

――クランクインした感想をお聞かせください

「ついに始まったー！」と思いました。台本をいただいてから1ヵ月ほど空いていたのですが、あっという間に今日が来てしまいました。皆さん優しくて雰囲気が良くて楽しいです！

――武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか

すごく広いです。中庭があって、フェイクグリーンだけでなく、本物のバジルとかズッキーニの苗とかもあるんですよ。今日から育てて大きくなったらいいなと思います。僕の家にも観葉植物がたくさんあるので、自分の家のようで居心地がいいですね。

――浮所さんとお芝居してみての感想を教えてください

浮所くんの芝居は映像作品などで観たことはあるのですが、実際に間近で見ると浮所飛貴を頑張って抑えて演じているんだなと思いました。さわやかでゆったりした雰囲気が新鮮です。普段はけっこうガヤガヤうるさいので、落ち着いた素敵な一面が見られました。ACEesで活動しているときもたまには落ち着いた一面を見せたら、ギャップ萌えするんじゃないかと思います。

■浮所飛貴（小早川蒼汰・役）コメント

――クランクインした感想をお聞かせください

温かい現場だなと思いました！ 以前、ドラマでご一緒させていただいたスタッフさんも多くて、懐かしい気分になりました。ちょっとでも成長した姿を見せられるようにと思いながら演じています。

――武宮家のセットに入ってみていかがでしょうか

“夏輝の家”って感じがしました。スタッフさんもおっしゃっていたのですが、深田がこの家に本当に住んでいそうな雰囲気です。居心地がよくて、撮影の合間に深田とまったり話しています。

――深田さんとお芝居してみての感想を教えてください

深田のお芝居を見て“夏輝っぽいな！”と思いました。こんなにまじまじと深田の顔を見て仕事をしたことはなかったので、鼻筋がすごくきれいなことに気づきました（笑）。

■番組情報

テレビ朝日系『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』

7月11日スタート

毎週土曜23:00～23：30

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/natsuirokumo/

ACEes OFFICIAL SITE

https://jr-official.starto.jp/s/jr/groups/21

■【画像】深田竜生、浮所飛貴 オフショット