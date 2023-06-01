北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、強豪オランダと２−２で引き分けた日本代表は、現地６月20日にメキシコのモンテレイでチュニジアと対戦する。19日、会場となるエスタディオ・モンテレイで前日会見が行なわれ、森保一監督が登壇した。対戦するチュニジアは、スウェーデンとの初戦に１−５で大敗し、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。エルベ・ルナールを新指揮官に招聘した。 森保監督は「監督も代わっ