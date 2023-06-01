「まったく別のチーム」森保監督、初戦１−５大敗→電撃監督交代のチュニジアを警戒「死に物狂いで戦ってくる」【現地発】
北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、強豪オランダと２−２で引き分けた日本代表は、現地６月20日にメキシコのモンテレイでチュニジアと対戦する。
19日、会場となるエスタディオ・モンテレイで前日会見が行なわれ、森保一監督が登壇した。
対戦するチュニジアは、スウェーデンとの初戦に１−５で大敗し、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。エルベ・ルナールを新指揮官に招聘した。
森保監督は「監督も代わって、チュニジアは非常にモチベーションが高く、死に物狂いで戦ってくると思う。受け身にならず、我々も勝利するために、相手よりもより強い気持ちを持って、さらに我々が前進していくんだという気持ちの準備が必要かなと思っています」と意気込みを語った。
指揮官は「スウェーデン戦のチュニジアではない」と強調。「まったく別のチームと戦うことを覚悟している」と警戒心を露わにした。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
19日、会場となるエスタディオ・モンテレイで前日会見が行なわれ、森保一監督が登壇した。
対戦するチュニジアは、スウェーデンとの初戦に１−５で大敗し、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。エルベ・ルナールを新指揮官に招聘した。
森保監督は「監督も代わって、チュニジアは非常にモチベーションが高く、死に物狂いで戦ってくると思う。受け身にならず、我々も勝利するために、相手よりもより強い気持ちを持って、さらに我々が前進していくんだという気持ちの準備が必要かなと思っています」と意気込みを語った。
指揮官は「スウェーデン戦のチュニジアではない」と強調。「まったく別のチームと戦うことを覚悟している」と警戒心を露わにした。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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