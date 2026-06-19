今日19日(金)は、関東〜近畿を中心に最高気温30℃以上の真夏日が続出となり、東海では35℃に迫る猛暑の所もありました。東京都心は18日ぶりに真夏日となりましたが、明日20日(土)以降は、季節先取りの暑さは収まるでしょう。東京都心など関東では、この先1週間は平年より低く「梅雨寒(つゆざむ)」の日もあり、羽織る物や長袖が活躍しそうです。気温差が大きいため、体調管理にご注意下さい。19日(金)名古屋は今年一番の暑さ東京