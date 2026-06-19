アートライフスタイルブランド「ヘラルボニー」とクラシエ株式会社(以下、クラシエ)がコラボレーション。2026年5月22日より第1弾として、洗う成分100％植物生まれの「ナイーブ」から、これからの時季にぴったりな「ナイーブ クールボディソープ(ヘラルボニーデザイン)」が数量限定で発売中だ。【写真】ひんやりとした洗い心地の「ナイーブ クールボディソープ(ヘラルボニーデザイン)」(オープン価格)ナイーブの“やさしさ”や“植