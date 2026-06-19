スヌーピーのテーマカフェ「PEANUTS Cafe(ピーナッツ カフェ)」の原宿店PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchenで、これまでとはひと味違う世界観のインストアイベント「EXTRA EDIT(エクストラ エディット)」を開催中。期間は2026年6月28日(日)まで。【画像】13万円超のアート作品も！EXTRA EDITの限定アイテムを見る■インダストリアル×ストリート！キーアートは“謎めいたスヌーピー”“謎めいたスヌーピー”が登場するインストアイベ