ダイアモンドヘッドは6月18日、同社の「ROOMMATE」ブランドから、クールミストを吹き出せる「冷却クールミストファン（RM-244H）」をAmazon.co.jpなどで発売した。カラーはアイスブルーとクールホワイトの2色展開。価格は2980円。●ペルチェ素子で冷却したミストが吹き出す 100段階の風量調整に対応新製品は、1秒で冷たくなるという独自のクールミストを採用したハンディファン。ペルチェ素子で冷却したミストを吹き出すことで