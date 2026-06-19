1分で−10度の冷却効果 冷却ミストが吹き出すハンディファン

ダイアモンドヘッドは6月18日、同社の「ROOMMATE」ブランドから、クールミストを吹き出せる「冷却クールミストファン（RM-244H）」をAmazon.co.jpなどで発売した。カラーはアイスブルーとクールホワイトの2色展開。価格は2980円。

●ペルチェ素子で冷却したミストが吹き出す 100段階の風量調整に対応



新製品は、1秒で冷たくなるという独自のクールミストを採用したハンディファン。ペルチェ素子で冷却したミストを吹き出すことでクールダウンが可能となっており、肌表面温度を−10度下げることが可能だという。



本体は、100段階の風量調整に対応。1万回転のパワーモーターにより、風の強さは秒速6mだ。



サイズは60×60×170mmで、重さは240g。水タンク容量は30mlで噴霧量は3ml/min。充電時間は約3時間で、最大使用時間はファンのみで最大約8時間30分、ファンと冷却ミストを併用した場合は最大約2時間。