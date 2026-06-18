医療機関に行った際、顔認証付きカードリーダーの不具合などが原因でマイナ保険証で受付できない場合があります。その際の対処法について、厚生労働省の公式Xアカウントが紹介しています。【便利】もう病院で焦らない！これが「マイナ保険証」が使えない時の“対処法”です公式アカウントは「【マイナ保険証で受付できない場合は？】」と投稿。医療機関での対処法について、「お持ちのマイナンバーカードと併せてマイナポー