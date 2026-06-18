医療機関に行った際、顔認証付きカードリーダーの不具合などが原因でマイナ保険証で受付できない場合があります。その際の対処法について、厚生労働省の公式Xアカウントが紹介しています。

【便利】もう病院で焦らない！ これが「マイナ保険証」が使えない時の“対処法”です

公式アカウントは「【マイナ保険証で受付できない場合は？】」と投稿。医療機関での対処法について、「お持ちのマイナンバーカードと併せてマイナポータルの資格情報画面を提示いただくなどの方法で受付できます」と紹介しています。マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を一緒に提示しても受付可能だといいます。

もしマイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせを提示できない際、初診の場合は受診先で「保険者資格申立書」を記入し、マイナンバーカードと一緒に提出することで受付が可能だということです。

再診（過去に受診したことがある医療機関）の場合は、医療機関側が資格確認に必要な情報を把握できていれば、職員による口頭での確認でも受付が可能で、同アカウントは「安心して#マイナ保険証をご利用ください」とコメントしています。