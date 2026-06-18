NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本は7月1日〜9月30日、今年で30周年を迎えた「ポケモン」とのタイアップキャンペーンを開催します。■各箇所でスタンプラリーやオリジナルグッズの販売などを実施同キャンペーンは、東日本・中日本・西日本の3地区の対象サービスエリアおよびパーキングエリア全234箇所にて、オリジナルスタンプラリー、オリジナルフォトパネルの設置、オリジナルグッズの販売などを行います。オリジナル スタ