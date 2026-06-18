全国の高速道路SA・PAで30周年のポケモンとのタイアップキャンペーンを開催

NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本は7月1日〜9月30日、今年で30周年を迎えた「ポケモン」とのタイアップキャンペーンを開催します。

■各箇所でスタンプラリーやオリジナルグッズの販売などを実施

同キャンペーンは、東日本・中日本・西日本の3地区の対象サービスエリアおよびパーキングエリア全234箇所にて、オリジナルスタンプラリー、オリジナルフォトパネルの設置、オリジナルグッズの販売などを行います。

オリジナル スタンプラリーでは、対象のSA・PAに設置されているポケモンスタンプを集めて応募すると、抽選でポケモン30周年とタイアップした様々なNEXCOオリジナルデザインを施した景品がもらえます。

スタンプ6個（はじまりのパートナー1個、旅の仲間ポケモン5個）を集めると、A賞またはB賞に応募できます。6個のスタンプにくわえ、伝説・幻のポケモンスタンプ3個を集めるとSP賞への応募が可能です。

全54箇所では、オリジナルフォトパネルを設置します。デザインは、各地区によって異なります。

オリジナルグッズには、ポケモンとNEXCOのオリジナルデザインが施されたアクリルスタンド（1,850円）、アクリルキーホルダー（1,650円）を用意。中日本・西日本管内の対象SA・PAではアクリルスタンド、アクリルキーホルダーの他にもオリジナルグッズの販売を予定しています。

そのほか、対象のSA・PAではスマートフォン版「Pokemon HOME」で記念メダルを受け取ることができます。

■キャンペーン概要

キャンペーン名：めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび

開催期間：2026年7月1日〜9月30日

対象場所：全国（東日本・中日本・西日本の3地区）の対象SA・PA

特設サイトURL（https://nexco-all-stamprally.jp/pokemon/）

※特設サイトは2026年6月26日に公開予定です。

（C）Pokemon. （C）Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

（フォルサ）