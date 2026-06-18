日差しが強く気温もグングン上がる夏は、熱中症が心配。小さな子どもは日除けの帽子もそっちのけ、喉が渇いたのにも気づかず、遊びに夢中になりがち。そんなときこそ、「きかんしゃトーマス」のグッズに頼ってみては。大好きなトーマスのグッズなら、素直に使ってくれるかも！【写真】「きかんしゃトーマス」の暑さ対策グッズを見る■トーマスのキャップなら帽子が苦手なキッズもかぶってくれるかも！「メッシュキャップ51cm」(各2