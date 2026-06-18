【モデルプレス＝2026/06/18】ドラマ「愛の不時着」などで知られる女優のソン・イェジン（Son Yejin）が6月17日、自身のInstagramを更新。子どもとの2ショットを公開した。【写真】「愛の不時着」女優「息子さん大きくなった」手をつなぐ仲良し親子ショット◆ソン・イェジン、子どもとの2ショット披露イェジンは「The first day of the trip」と記し、旅行の1日目に撮影した写真を投稿。ショートパンツにビーチサンダルを合わせた