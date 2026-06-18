「愛の不時着」ソン・イェジン、3歳長男との手つなぎショット公開「息子さん大きくなった」「プライベートまで素敵」
【モデルプレス＝2026/06/18】ドラマ「愛の不時着」などで知られる女優のソン・イェジン（Son Yejin）が6月17日、自身のInstagramを更新。子どもとの2ショットを公開した。
【写真】「愛の不時着」女優「息子さん大きくなった」手をつなぐ仲良し親子ショット
イェジンは「The first day of the trip」と記し、旅行の1日目に撮影した写真を投稿。ショートパンツにビーチサンダルを合わせたスタイルで、海を背に子どもと手を繋ぎピースサインをする仲睦まじい姿が収められている。他にも、子どもと一緒にお茶目なポーズをする仲良しショットなども披露している。
この投稿には「愛が溢れてる」「可愛すぎる親子」「プライベートまで素敵」「幸せそうなのが伝わる」「息子さん大きくなった」「スタイル抜群」などの声が届いている。
イェジンは、ヒョンビン（Hyun Bin）とNetflix制作のドラマ「愛の不時着」（2019年）で共演したことをきっかけに交際をスタートし、2022年3月31日にゴールイン。ドラマ内で真実の愛を育んでいく役どころであったことから、作品を超えて本当の夫婦になったことが大きな反響を呼び、“愛の不時着婚”として注目を集めた。なお、2022年11月27日には第1子長男が誕生したことを公表している。（modelpress編集部）
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【写真】「愛の不時着」女優「息子さん大きくなった」手をつなぐ仲良し親子ショット
◆ソン・イェジン、子どもとの2ショット披露
イェジンは「The first day of the trip」と記し、旅行の1日目に撮影した写真を投稿。ショートパンツにビーチサンダルを合わせたスタイルで、海を背に子どもと手を繋ぎピースサインをする仲睦まじい姿が収められている。他にも、子どもと一緒にお茶目なポーズをする仲良しショットなども披露している。
◆韓国女優ソン・イェジン「愛の不時着」で話題に
イェジンは、ヒョンビン（Hyun Bin）とNetflix制作のドラマ「愛の不時着」（2019年）で共演したことをきっかけに交際をスタートし、2022年3月31日にゴールイン。ドラマ内で真実の愛を育んでいく役どころであったことから、作品を超えて本当の夫婦になったことが大きな反響を呼び、“愛の不時着婚”として注目を集めた。なお、2022年11月27日には第1子長男が誕生したことを公表している。（modelpress編集部）
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