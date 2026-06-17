なす4本を豪快に使う、今の季節にぴったりのごちそうおかず。じっくり蒸し焼きにしたなすは、箸を入れた瞬間にとろり。コチュジャンをきかせた甘辛の韓国だれをたっぷりまとわせます。旬のおいしさを存分に堪能できる、なす好きにはたまらない一皿。白いご飯を準備したら、思いきり頬張って！『なすの韓国風ステーキ』のレシピ材料（2人分）なす……4個（約400g） 〈韓国風だれ〉にんにくのすりおろし……少々 コチュジャン……