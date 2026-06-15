[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ]日本代表がオランダ代表に2度追いつき、初戦を劇的ドローで終えた。森保一監督は「勝てなかったことは残念だが、選手たちが2回リードされても諦めずチーム一丸となってタフに粘り強く最後まで戦えることを実践してくれて勝ち点1を取れた」と振り返った。後半の立ち上がりに先制された日本だが、FW中村敬斗のゴールで同点。その後再び勝ち越しを許したが、後半43分にFW小川航基のヘディン