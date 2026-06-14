13日に行われたJリーグオールスターの『DAZNカップ』では、6万158人が詰めかけた観衆の投票で選ばれるMIP賞とは別に、得点王、ベストゴール賞、ベストセーブ賞の選出がされた。得点王は複数得点者が不在だったために該当者なしとなったが、ベストゴール賞には、J2・J3 WEST-BのMF榊原彗悟(大分)が準決勝で決めたゴールが選ばれた。準決勝のJ1 WEST戦で榊原は7分、中央をドリブルで運んで左のDF杉井颯(鹿児島)に預ける。そして