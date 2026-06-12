創業220年と、県内で最も長い歴史を誇る呉服店が鳴門市にあります。年々、着物を手にする人が減っている中、6月からある意外な取り組みを始めました。一体なぜ呉服店が？その意外な取り組みと理由を取材しました。 ジャパニーズ・クール・ビューティ「キモノ」。日本人なら誰でも、袖を通すだけで自然と背筋が伸び、所作までが美しくなる、私たちが世界に誇る伝統文化です。 （記者）「伝統を守りなが