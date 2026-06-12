キャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、サンリオキャラクターズの「ポムポムプリンゆめ色チェンジシリーズ」を6月12日(金)よりむにゅぐるみパティオ公式ECサイトにて受注予約を開始する。＞＞＞「ポムポムプリンゆめ色チェンジシリーズ」をチェック（写真6点）「むにゅぐるみパティオ」は、手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラク