【ポムポムプリン】カラフルかわいい「ゆめ色チェンジシリーズ」！
キャラクターグッズショップ「むにゅぐるみパティオ」は、サンリオキャラクターズの「ポムポムプリンゆめ色チェンジシリーズ」を6月12日(金)よりむにゅぐるみパティオ公式ECサイトにて受注予約を開始する。
＞＞＞「ポムポムプリンゆめ色チェンジシリーズ」をチェック（写真6点）
「むにゅぐるみパティオ」は、手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを販売するグッズショップです。
そんな「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトにて、サンリオキャラクターズよりカラフルでかわいい「ポムポムプリンゆめ色チェンジシリーズ」の受注予約が開始された。
商品ラインナップは、「むにゅぐるみマスコット（全5種）」「とぅるるんアクリルキーホルダー（全5種）」「トレーディング 缶バッジ（全5種）」「トレーディング ホログラムステッカー（全5種）」「トレーディング ミニクリップ（全5種）」「トレーディング クリアカード（全5種）」「ポストカードセット（全1種 同柄2枚入り）」の全７商品。
公式再tpでの受注予約のほか、現在、西武渋谷A館2階にて開催中の「ポムポムプリン POP UP STORE×むにゅぐるみパティオ（むにゅぐるみパティオ LA FIESTA 2026 内）」では、6月5日(金)より販売しておりますのでこの機会にぜひお立ち寄りを。
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「むにゅぐるみパティオ」は、手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” を中心に、縫製雑貨やアクリルキーホルダー、缶バッジなど様々なキャラクターグッズを販売するグッズショップです。
商品ラインナップは、「むにゅぐるみマスコット（全5種）」「とぅるるんアクリルキーホルダー（全5種）」「トレーディング 缶バッジ（全5種）」「トレーディング ホログラムステッカー（全5種）」「トレーディング ミニクリップ（全5種）」「トレーディング クリアカード（全5種）」「ポストカードセット（全1種 同柄2枚入り）」の全７商品。
公式再tpでの受注予約のほか、現在、西武渋谷A館2階にて開催中の「ポムポムプリン POP UP STORE×むにゅぐるみパティオ（むにゅぐるみパティオ LA FIESTA 2026 内）」では、6月5日(金)より販売しておりますのでこの機会にぜひお立ち寄りを。
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